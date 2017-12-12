Рифкат Минниханов: на установку знаков и разметку в Казани потратили 10 млн рублей

В Казани в в 2017 году на установку дорожных знаков и нанесение дорожной разметки было израсходовано 10 млн рублей, об этом рассказал накануне на заседании Госсовета РТ глава учреждения "Безопасность дорожного движения" Рифкат Минниханов, передает пресс-служба парламента.

Деньги были потрачены в ходе реализации программы "Повышение безопасности дорожного движения в РТ на 2014 – 2020 годы", заказчиком выступала именно "Безопасность дорожного движения".

- В целях обеспечения контроля за реализацией указанных мероприятий заинтересованных организаций предлагается возложить ответственность за установку дорожных знаков в городе Казани на исполнительный комитет, и за нанесение дорожной разметки – на Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ, - говорится в сообщении парламента.

На заседании было также принято решение сократить в 2018 году расходы на модернизацию светофоров в связи с окончанием развертывания автоматизированной системы управления дорожным движением в адаптивном режиме в Казани.

- В связи с недостаточностью средств на строительство надземного пешеходного перехода на улице Чуйкова города Казани, а также неопределенностью расположения станций 2-й очереди метрополитена, данное строительство планируется осуществить не ранее 2021 года. В 2018 году планируется сокращение расходов на оборудование нерегулируемых пешеходных переходов, строительство новых стационарных детских автогородков, обеспечение функционирования системы видеофиксации, - отметили в парлменте.

Напомним, минувшей весной в Казани на горизонтальную разметку дорог краской и термопластиком собирались потратить 193 млн рублей. Заказчиком выступал "Главтатдортранс", источник финансирования — республиканский бюджет.