Под Нижнекамском поезд протаранил Range Rover

В Нижнекамском районе на ж/д переезде поезд протаранил Range Rover, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ. ДТП случилось накануне вечером.

Предварительно, 25-летний водитель внедорожника выехал на переезд, в этот момент в него врезался поезд.

В результате 26-летняя пассажирка автомобиля получила легкие ушибы, ей оказали медицинскую помощь.

Ведется расследование столкновения.