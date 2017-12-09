В Татарстане москвич на Nissan Skyline врезался в фуру: погиб его пассажир

В Мензелинском районе Татарстана днем в пятницу, 8 декабря, в ДТП Nissan Skyline и грузовика Volvo погиб 27-летний житель подмосковного Чехова, информацию из соцсетей подтвердил источник ProKazan.ru.

Предварительно, в 10:30 водитель легковой иномарки из Москвы на высокой скорости выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с фурой.

- От полученных травм на месте скончался пассажир Nissan, сам водитель был госпитализирован,- рассказали ProKazan.ru.

Ведется расследование смертельного ДТП.