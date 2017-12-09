СМИ: в России иномарки могут подорожать на 17%

На них будет увеличен утилизационный сбор

В России из-за увеличения утилизационного сбора на легковые машины на 87-125% стоимость иномарок повысится на 10-17%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

Сообщается, что с данной инициативой выступило министерство промышленности и торговли РФ. В самом ведомстве данную информацию не опровергли, но сказали, что внесли в правительство проект постановления об индексации утильсбора в зависимости от категории и видов транспортных средств, их экологичности, объема производства и импорта.

Отметим, что нововведение Минпромторга РФ заденет и построившие свои заводы в России иностранные концерны, импортирующие часть моделей (BMW, Nissan, Renault, Toyota, VW Group).