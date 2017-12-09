В Казани водитель Лады «влетел» в трамвай

В Кировском районе Казани водитель «Лады Самары» пострадал в результате столкновения с трамваем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

ДТП произошло вечером 8 декабря на улице Большая Крыловка. На место происшествия прибыли пожарные ПСЧ №4, которые отключили аккумулятор автомобиля и оцепили место аварии.

В результате ДТП 29-летний водитель Лады был госпитализирован в городскую больницу №12.