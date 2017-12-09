Наверх
Тест от ProKazan.ru: насколько справедлива наша судебная система?
14:14, сегодня4
В Татарстане три женщины и двое детей самостоятельно выбрались из горящей квартиры
15:01, сегодня1
В Казани водитель Лады «влетел» в трамвай
14:40, сегодня2
В Казани 32 человека спаслись из горящего ресторана
13:39, сегодня7
Будет ли ставка на ипотеку падать и дальше?
В Татарстане еще один рыбак канул в Бездну
12:57, сегодня20
В Казани столкнулись автомобили таксистов-конкурентов
12:00, сегодня13
В Татарстане потратили 500 миллионов рублей на ремонт мостов
11:30, сегодня8
Подарите на Новый Год себе и близким безопасность
Названы профессии, представители которых больше всего матерятся во время работы
10:55, сегодня23
Житель РТ заплатит 100 000 рублей за то, что изуродовал лицо соперника в драке
10:30, сегодня12
Из Казани на поезде можно будет добраться до Алматы
09:40, сегодня15
В каком казанском ресторане можно пообедать за 250 рублей?
Казань стала 4-ой в рейтинге самых «англоговорящих» городов России
09:03, сегодня41
Сегодня в Казани ожидается до -9 и гололедица
07:30, сегодня1
«Рубин» выиграл у «СКА-Хабаровска» в последнем матче в этом году
18:52, 09.12.201715
«МультиЁлка. Школа волшебников» – новогоднее чудо начинается
Большинство читателей ProKazan считают опасными рутениевые осадки, выпавшие в Татарстане
17:55, 09.12.201739
В Татарстане планируют построить завод по производству биопротеина за 18 млрд рублей
16:45, 09.12.201735
В Казани Volkswagen врезался в автомобиль сотрудников ГИБДД, которые спешили на вызов
16:12, 09.12.201720
События Казани: конференция "Личное финансовое планирование: от облигаций до криптовалют"
«Плачущую блогершу» из Нижнекамска пригласили в жюри популярного шоу на федеральном канале
15:18, 09.12.201727
Зеленодолец Данил Буранов вышел в полуфинал шоу «Голос»
14:44, 09.12.20175
Президент Татарстана предложил устроить экзамен главам отстающих районов
14:05, 09.12.201732
Перед Новым годом кредиты для казанцев стали доступнее
В Татарстане рыбак погиб, провалившись под тонкий лед
13:39, 09.12.201712
Минниханов поел блинов на сельскохозяйственной ярмарке
12:59, 09.12.201751
В Татарстане перед Новым годом елки защитят от вырубки
12:22, 09.12.201711
В Казани пройдет всемирная акция по детскому программированию «Час Кода» (0+)
Подробности конфликта в казанской школе, где избили вахтера: это было по указке трудовика
11:34, 09.12.201732
У экс-игрока «Рубина» умерла жена
10:32, 09.12.201720
В Татарстане из продуктовой сети магазинов «Верный» изъяли 152 кг опасной продукции
09:57, 09.12.201724
Где лучше снять квартиру в Казани?
В Камском Устье могут построить яхт-клуб за 50 млн рублей
09:05, 09.12.201713
Сегодня в Казани ожидается -10 градусов
07:03, 09.12.2017
«Ак Барс» проиграл «Локомотиву» в первом матче Зарипова в сезоне‍
21:38, 08.12.201712
Глава Госсовета РТ прошел проверку на детекторе лжи
19:41, 08.12.201746
Минздрав России начнет искать доноров органов в соцсетях
18:20, 08.12.201722
Застройка Казанки на Гаврилова: активисты предложили создать эко-парк вместо жилых домов
18:13, 08.12.201740
Забор на Голубом озере нужен для «равномерного распределения отдыхающих»
17:50, 08.12.201726
Минниханов попросил врачей уважительно относиться к пациентам
17:10, 08.12.201728
В Казани 8 лидеров террористической организации получили 145 лет колонии
17:03, 08.12.201718
В Казани на ЖД-вокзале от удара током погиб мужчина
16:21, 08.12.201750
В Татарстане электрички за год "потеряли" полмиллиона пассажиров‍
16:03, 08.12.20176
Завтра в Казани ожидается до 10 градусов мороза
15:25, 08.12.2017
В Нижнекамске сотрудники морга потеряли одежду парня, погибшего после пыток в полиции
15:25, 08.12.201717
В Казани в один день сбили трех пешеходов: ГИБДД ищет очевидцев
15:06, 08.12.201714
СМИ: выброс рутения на территории РТ мог быть следствием сгорания спутника в атмосфере
14:37, 08.12.201720
Экс-министр образования РТ вновь возглавил Актанышский район Татарстана
14:35, 08.12.201762
В Татарстане СК возбудил дело по статье "Убийство" после пропажи девушки-"путешественницы"
14:10, 08.12.201714
В Казани сгорел Peugeot со снегоходом на прицепе
13:30, 08.12.20173
В Казани мужчина полез спасать кота и застрял на козырьке подъезда
12:45, 08.12.201724
Казанцы могут расслабиться: в Госдуме отказались от идеи ввести платный въезд в города
12:25, 08.12.201727
Стало известно, в какую сумму обойдется татарстанцам новогодний стол
12:08, 08.12.201721
Хакер похитил у казанца с биржи криптовалюты почти 30 тысяч рублей
11:55, 08.12.201713
Халиков возглавил татарстанское отделение Ассоциации юристов России
11:28, 08.12.201732
В Татарстане разыскивают первокурсницу колледжа, которая пропала после третьей пары
11:22, 08.12.201722
В Татарстане к Новому году откроют два железнодорожных пешеходных перехода
10:54, 08.12.20175
В Казани загорелось кафе "Шаурма" в доме, где находится пункт полиции
10:43, 08.12.201713
В Татарстане у себя дома скончался новорожденный мальчик
10:27, 08.12.20175
Глава Вахитовского суда Казани может покинуть свой пост
10:19, 08.12.20178
Ростелеком запускает коробочные решения мобильного интернета для малого и среднего бизнеса
09:57, 08.12.20174
Глава штаба Собчак в Казани о «зашкваре», митингах, пытках и о том, стала ли она богаче
09:50, 08.12.201730
Первый матч Даниса Зарипова после скандальной дисквалификации может пройти уже сегодня
09:38, 08.12.20176
В Казани осудили 10-х горожан, обворовавших исполком на полмиллиарда рублей
09:02, 08.12.201713
Жительница Казани погибла в ДТП в соседней республике Марий Эл
08:37, 08.12.201716
Как при покупке Samsung Galaxy S7 edge или Galaxy Note 8 получить планшет
08:30, 08.12.20173
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

В Казани водитель Лады «влетел» в трамвай

В Казани водитель Лады «влетел» в трамвай
16+
Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Кировском районе Казани водитель «Лады Самары» пострадал в результате столкновения с трамваем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

ДТП произошло вечером 8 декабря на улице Большая Крыловка. На место происшествия прибыли пожарные ПСЧ №4, которые отключили аккумулятор автомобиля и оцепили место аварии.

В результате ДТП 29-летний водитель Лады был госпитализирован в городскую больницу №12.

ProKazan.ru, 10.12.2017, 14:40
Тэги: ДТП
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин10 декабря 2017, 14:53
Үз тойгыгызга гына бирелеп килеп бәрелмәгез.тирә юн хайран томанлы һәм караңгы.тирә ю6е гел гел йөреп җәяү трамвайдан күбрәк өйрәнегез.бик хәтәр балаларга да,ишек аллары тар.мөхәммәтҗанов икрам.казан.
4
1
Согласны с автором?
герцог10 декабря 2017, 15:13
Тмк он куда смотрел.
1
1
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Пойдете ли вы на выборы 18 марта 2018 года?

До окончания голосования осталось:
Да. Буду голосовать за действующего лидера государстваДа. Буду голосовать за «Против всех» (Собчак) Буду голосовать за других
Голосов: 5
Голосовать
Голосов: 2
Голосовать
Голосов: 8
Голосовать
Нет. Я не хожу на выборыМне еще нет 18 лет
Голосов: 1
Голосовать
Голосов: 1
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru