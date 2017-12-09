В Казани столкнулись автомобили таксистов-конкурентов

В ДТП попали водители служб такси «Яндекс» и «Татарстан»

В ночь с 9 на 10 декабря в районе пересечения улиц Вишневского и Шмидта участниками ДТП стали автомобили такси «Татарстан» и «Яндекс.Такси». Об этом сообщает InKazan.ru.

В результате столкновения пострадали пассажирка такси «Яндекс» и водитель такси «Татарстан». Однако госпитализация им не понадобилась.

Виновником ДТП стал водитель такси «Татарстан» на автомобиле Kia Rio. Он решил сэкономить время и пересек двойную сплошную разделительную полосу. При этом таксист не пропустил автомобиль Kia Optima, двигавшийся позади по крайней левой полосе.