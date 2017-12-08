В Казани Volkswagen врезался в автомобиль сотрудников ГИБДД, которые спешили на вызов

В Казани Volkswagen врезался в автомобиль сотрудников ГИБДД, передает телеканал «Татарстан 24».

ДТП произошло на пересечении улиц Гладилова и Краснококшайская.

Отмечается, что патрульная машина двигалась в сторону улицы Гладилова. Полицейские выехали на перекресток на красный сигнал светофора. Но, по словам автоинспекторов, данный маневр был вынужденным, так как они спешили на вызов.

- Патрульный автомобиль почти успел завершить маневр. Volkswagen ехал на приличной скорости по улице Краснококшайской, поэтому удар вышел довольно сильным, - говорится в сообщении.

Как рассказал водитель автомобиля Volkswagen, он не слышал, что полицейские ехали с включенной сиреной, поэтому и выехал на перекресток. В результате ДТП никто не пострадал.