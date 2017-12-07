38-летняя жительница Казани погибла в ДТП в соседней республике Марий Эл. Об этом сообщает пресс-служба автоинспекции Марий Эл.

По данным ведомства, авария произошла 5 декабря вблизи поселка Суслонгер.

- На 47 км Казанского тракта на полном ходу столкнулись легковой автомобиль Lada Priora и грузовик Volvo. Предварительно, женщина не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком, - сообщили в ведомстве.

В результате ДТП погибла 38-летняя женщина, она скончалась на месте. Отмечается, что причиной аварии стала плохая погода, в этот день шел снег.