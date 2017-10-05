Под Казанью невнимательный водитель «Газели» насмерть сбил на обочине женщину

В Высокогорском районе Татарстана накануне вечером 18-летний водитель "Газели", не заметив, насмерть сбил 32-летнюю женщину на обочине, об этом сообщили в ГИБДД.

Смертельный наезд случился в 17:35, сбитая женщина шла по проезжей части в попутном направлении. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

По словам водителя, он видел женщину, стоящую на обочине, и практически проехал мимо нее, вдруг услышал удар, который оказался для женщины смертельным.