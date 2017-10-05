В Казани в новогодние праздники будет закрыта улица Кремлевская

В Казани в связи с проведением новогодней ярмарки на две недели частично будет закрыта улица Кремлевская, сообщает мэрия города.

Отмечается, что движение будет ограничено с 25 декабря по 8 января на участке от улицы Чернышевского до улицы Профсоюзная в обоих направлениях.

Напомним, ранее сообщалось, что с 8 декабря будут закрыты проезжие части по улице Марджани (около строящегося здания №10) и по улице Зайни Султана (возле здания №16 по улице Марджани). Ограничение продлится до 28 декабря.