СМИ: на дорогах России собираются вдвое уменьшить дорожные знаки

В России размер дорожных знаков, установленных на улицах со скоростью движения до 60 км/ч, уменьшат почти в два раза. Об этом пишет газета «Известия».

Как пояснили в Росстандарте, в России разрешат устанавливать дорожные знаки размером до 40—50 см в ширину и высоту вместо нынешних 70—90 см.

Отмечается, что знаки будут установлены на нескоростной (до 60 км/ч) улично-дорожной сети.

В правительственной комиссии по безопасности дорожного движения объяснили, что большие дорожные знаки «часто мешают движению, создавая путаницу на узких улочках и портя вид исторических районов».