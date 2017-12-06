В Татарстане парень на мотоблоке для уборки картофеля убил лежащего мужчину

В Татарстане задержали 23-летнего жителя села Кобяково Пестречинского района, который на мотоблоке для уборки картофеля "Ока" переехал лежащего на проезжей части 45-летнего жителя этого же села. Об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- 28 ноября возле одного из домов села был найден мертвым рабочий местного фермерского хозяйства. В ходе медицинской экспертизы выяснилось, что он погиб после наезда мотоблока, за рулем которого был другой житель села, - рассказали ProKazan.ru.

6 декабря на парня было возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", его отпустили под подписку о невыезде.

Сейчас выясняется, как мог случиться смертельный инцидент.