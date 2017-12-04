В Татарстане на автозаправках нашли бензин с повышенным содержанием серы

Топливо, не соответствующее ГОСТу, реализуется на малых АЗС

В Татарстане на ряде автозаправок было обнаружено топливо, в котором превышено содержание серы, об этом рассказал сегодня начальник Управления по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в РТ Роберт Гилязиев на брифинге в Кабинете Министров РТ.

Из 1 822 проб топлива были выявлены несоответствия отдельным требованиям ГОСТа и технического регламента в 58 пробах (3,2%). Чаще всего эксперты обнаруживают превышение содержания серы. Например, ее количество в бензине 5-го класса (10 мг на кг) соответствует количеству бензина 4-го класса (50 мг на кг) и так далее.

— Могли бы эти отклонения привести к выходу из строя двигателей автомобиля? Сразу — нет, у нас ранее реализовывалось дизтопливо с содержанием серы до 2000 мг на кг, и машины ходили. Но сера влияет на экологию, а экология — это здоровье людей, — заявил Гилязиев.

По его словам, топливо, не соответствующее ГОСТу, реализуется на малых АЗС. При этом качество бензина и дизельного топлива портится либо на заправке, либо по дороге к ней, а с завода топливо выходит нормального качества.

Что касается розничных цен на моторное топливо, то по бензину Аи-92 (36,90 руб/л) РТ занимает 5-е место из 10 по ПФО; по бензину Аи-95 (39,80 руб/л) — 7-е место из 12 по ПФО; по бензину Аи-80 (34,90 руб/л) — 6-е место из 8 по ПФО; по дизельному топливу ДТ (39,50 руб/л) — 3-е место из 8 по ПФО.