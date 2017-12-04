В Казани водитель «Водоканала» на передвижной мастерской насмерть сбил пешехода

В Казани накануне во дворе дома по улице Декабристов 50-летний водитель "Водоканала" на передвижной мастерской "ГАЗ" насмерть сбил 66-летнюю пенсионерку, об этом сообщил источник ProKazan.ru.

- Смертельный наезд произошел около 10 часов во дворе дома №203, водитель, в нарушении ПДД, не выбрал дистанцию и сбил пешехода. Женщина от полученных травм скончалась на месте, - сообщили ProKazan.ru.

Ведется расследование наезда.