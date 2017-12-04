Казань из-за снегопада, который идет 4-й день, погрузилась в десятибалльные пробки

Снег будет идти целый день

Казань из-за снегопада, который начался еще в субботу, сегодня утром встала в десятибалльных пробках, об этом свидетельствуют данные Яндекса.

Больше всего движение затруднено на улицах Саид- Галеева, Нариманова, Татарстан, Габдуллы Тукая, Карла Маркса, Максима Горького, Николая Ершова, Ф. Амирхана, проспект Ямашева. Также маленькая скорость движения у автомобилей на улицах Гвардейской, Аделя Кутуя, Патриса Лумумбы, Сибирский тракт, Проспект победы, Ломжинская, Минская, Аграрная, Ноксинский спуск, Фучика, Завойского, Габишева, Сафиуллина, Фермское шоссе и других.

В городе наблюдается довольно большое количество ДТП.

На многих улицах скорость движения составляет около 5 км/ч.

Синоптики прогнозируют, что сильный снег в Казани сегодня будет идти целый день.

Напомним, накануне стало известно, что в Казани за прошедшие выходные выпало 60% месячной нормы осадков. Отмечается, что с городских дорог было вывезено 3,5 тыс тонн снега. Во время метели все внимание дорожников будет сосредоточено на очистке тротуаров.