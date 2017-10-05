В Казани водитель «Форда» на «зебре» сбил школьницу

Накануне в Ново-Савиновском районе Казани нетрезвый водитель за рулем «Форда» на «зебре» сбил 17-летнюю школьницу. Об этом сообщает ОГИБДД по Казани.

ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома №16 по улице Голубятникова.

- В результате наезда девушка получила ушибы головы, - сообщили в ведомстве.

Также накануне аналогичное ДТП произошло напротив дома №8 по улице Правды. Там 21-летний водитель «Фольксвагена» сбил на «зебре» 19-летнего парня. В результате наезда молодой человек был госпитализирован с закрытым переломом позвоночника.