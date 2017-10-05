В Татарстане в утреннем ДТП погибла девушка, полгода назад вышедшая замуж

В Заинском районе Татарстана сегодня утром в ДТП с грузовиком погибла 21-летняя девушка, которая минувшей весной вышла замуж, сообщения о ДТП появились в соцсетях, подробности передает газета "Новый Зай".

Предварительно, около 7 часов утра на 43-м километре автодороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск девушка на "ВАЗ-2112" на высокой скорости не справилась с управлением и врезалась в грузовик DAF.

От полученных травм она скончалась на месте, водитель грузовика не пострадал.