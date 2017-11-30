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ГИБДД с 1 декабря начнет штрафовать водителей за отсутствие наклейки «Шипы»

ГИБДД с 1 декабря начнет штрафовать водителей за отсутствие наклейки "Шипы"
16+
Фото: архив ProKazan
Штраф за нарушение составит 500 рублей

В России с сегодняшнего дня водителей и владельцев автомобилей начнут штрафовать за отсутствие на заднем стекле машины наклейки "Ш" в случае, если их транспортное средство оборудовано колесами с шипованной резиной.

Согласно новым правилам ПДД, штраф для водителей, которые сменили летнюю резину на зимнюю шипованную, но не предупредили об этом других участников дорожного движения наклейкой "Ш", составит 500 рублей.

По мнению ГИБДД, новые правила позволят избежать большого числа аварий на зимних дорогах.

Напомним, что автомобиль, оборудованный колесами с шипованной резиной, тормозит намного быстрее, и тот участник движения, который едет следом, должен это учитывать. Именно поэтому ГИБДД ввело предупреждение специальной наклейкой с буквой "Ш" в правила дорожного движения РФ.

Н. Вильданов, 01.12.2017, 12:31
Тэги: ГИБДД
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Комментарии

Алекс01 декабря 2017, 12:26
Я коммент раньше написал в 12-26:)
3
0
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Горожанин01 декабря 2017, 12:31
А не лучше держать дистанцию и не отвлекаться на знак Ш?
0
10
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Горожанин01 декабря 2017, 12:32
Твари!
3
9
Согласны с автором?
Горожанин01 декабря 2017, 12:38
Никакой безопасности эта наклейка не добавляет.
Лучший комментарий
0
21
Согласны с автором?
Горожанин01 декабря 2017, 12:38
А чё знак обозначает - " Шизофреник" ???
1
6
Согласны с автором?
Горожанин01 декабря 2017, 12:43
В ответ на комментарий пользователя
А чё знак обозначает - " Шизофреник" ???
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Нет Шл@ха. У нас теперь страна шл@х будет!:-D
2
2
Согласны с автором?
Дед01 декабря 2017, 12:44
В ответ на комментарий пользователя
А чё знак обозначает - " Шизофреник" ???
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Шмаровоз:-D
3
3
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Горожанин01 декабря 2017, 12:45
Зимой у 99% или шипы или липучки. Зато если клеить "как следует", немного закроется обзор.
0
5
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Горожанин01 декабря 2017, 12:55
В ответ на комментарий пользователя
Шмаровоз:-D
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тебе дед на кладбище пора! какие шмары?:
2
2
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Водитель01 декабря 2017, 12:56
Бесполезное конечно правило. ГАИ обосновывает это тем, что увидев такой знак другие участники движения поймут, что надо держать большую дистанцию, т.к. тормозной путь у шипованных короче. Ерунда конечно.
Давайте тогда обклеимся знаками правый руль у тебя или левый, автомат коробка или ручник, пенсионер ты, или молодой, в очках или нет, а может ты в сандалиях едешь или в валенках, неплохо бы наклейку - сегодня выпил, можно придумать кучу более полезных наклеек и действительно влияющих на безопасность движения.
От безделья придумали, только обзор уменьшили.
2
13
Согласны с автором?
Горожанин01 декабря 2017, 13:01
В ответ на комментарий пользователя
Никакой безопасности эта наклейка не добавляет.
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..но бабла добавит в карман ООО.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин01 декабря 2017, 13:02
В ответ на комментарий пользователя
Бесполезное конечно правило. ГАИ обосновывает это тем, что увидев такой знак другие участники движения поймут, что надо держать большую дистанцию, т.к. тормозной путь у шипованных короче. Ерунда конечно.
Давайте тогда обклеимся знаками правый руль у тебя или левый, автомат коробка или ручник, пенсионер ты, или молодой, в очках или нет, а может ты в сандалиях едешь или в валенках, неплохо бы наклейку - сегодня выпил, можно придумать кучу более полезных наклеек и действительно влияющих на безопасность движения.
От безделья придумали, только обзор уменьшили.
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Точно, и еще месячные у автоледи идут, или закончились - это ведь сказывается на реакции ;-|
0
3
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Горожанин01 декабря 2017, 13:02
В ответ на комментарий пользователя
А чё знак обозначает - " Шизофреник" ???
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''Ш''айтанама
2
1
Согласны с автором?
Горожанин01 декабря 2017, 13:05
''Ш '' - школьник за рулём :-P
0
3
Согласны с автором?
Горожанин01 декабря 2017, 13:08
А что, зимой кто еще на летней резине ездит?
0
2
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Горожанин01 декабря 2017, 13:10
Шаймиевские
1
1
Согласны с автором?
djkr01 декабря 2017, 13:12
Ноябрь на шипах 95% каталась.Неужели в Гибдд не понимают что знак "Ш" этот маразм?Хотя им логика по барабану,задача собрать денег с водителей.
0
1
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Горожанин01 декабря 2017, 13:14
вот как надо
0
2
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Горожанин01 декабря 2017, 13:17
Пральна. А летом, знак с буквой ''Л '' устанавливать.Пусть.закон примут И за отсутствии штраф 1000 руб.:-P
0
0
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Горожанин01 декабря 2017, 13:18
В ответ на комментарий пользователя
Шаймиевские
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Шабашники
0
0
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Горожанин01 декабря 2017, 13:18
Шерт!:-D
0
0
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