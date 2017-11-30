ГИБДД с 1 декабря начнет штрафовать водителей за отсутствие наклейки «Шипы»

Штраф за нарушение составит 500 рублей

В России с сегодняшнего дня водителей и владельцев автомобилей начнут штрафовать за отсутствие на заднем стекле машины наклейки "Ш" в случае, если их транспортное средство оборудовано колесами с шипованной резиной.

Согласно новым правилам ПДД, штраф для водителей, которые сменили летнюю резину на зимнюю шипованную, но не предупредили об этом других участников дорожного движения наклейкой "Ш", составит 500 рублей.

По мнению ГИБДД, новые правила позволят избежать большого числа аварий на зимних дорогах.

Напомним, что автомобиль, оборудованный колесами с шипованной резиной, тормозит намного быстрее, и тот участник движения, который едет следом, должен это учитывать. Именно поэтому ГИБДД ввело предупреждение специальной наклейкой с буквой "Ш" в правила дорожного движения РФ.