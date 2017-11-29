ГИБДД Казани вновь проведет рейд со «скорыми», чтобы найти водителей-нарушителей

Завтра, 1 декабря, в Казани ГИБДД проведет проверку, как водители уступают дорогу машинам со спецсигналами, об этом сообщили в отделе пропаганды ведомства.

В ходе рейда будут находить водителей, которые не предоставили преимущество в движении автомобилям спецслужб с нанесенными цветографическими схемами, включенными проблесковыми маячками синего цвета и специальным звуковым сигналом.

На нарушителей ПДД составят административные материалы по статье "Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами". Данная статья предусматривает штраф в размере 500 рублей или лишение водительских прав на срок от одного до трех месяцев.

Напомним, ранее в Казани уже проходил похожий рейд.