Казанец на бульдозере опрокинулся в реку и утонул

Около Альметьевска погиб 25-летний казанец, который на бульдозере опрокинулся в реку и утонул, об этом инциденте сообщили в соцсетях, подробности передает Следственный комитет.

Рабочий с предприятия "Альметнефть" накануне днем после земляных работ на скважине поехал на другой объект. Он несколько часов не выходил на связь.

- Позже его тело и экскаватор были обнаружены в реке Кичуй. По неустановленным пока причинам бульдозер опрокинулся в реку, при этом погрузившись в водоем кабиной, - сообщили следователи.

По данному факту начата проверка.