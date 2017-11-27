В Казани Porsche Cayenne без номеров протаранил Ford и уехал‍

В Казани на перекрестке улиц Тукая и Парижской Коммуны в ночь на субботу, 25 ноября, водитель Porsche Cayenne без номеров врезался в Ford Focus, после чего уехал, ГИБДД ведет розыск этого водителя. Об этом сообщили сегодня в дорожной инспекции.

ДТП произошло в 1:13, Porsche ехал по улице Парижской Коммуны, на перекрестке он не выполнил требование дорожного знака "Уступите дорогу" и столкнулся с Ford, после чего скрылся.

Пострадали два пассажира Ford — 22-летняя студентка одного из вузов и 27-летний парень. Девушка получила сотрясение головного мозга и ушиб лобной области, парень— закрытый перелом ребра со смещением и ушиб мягких тканей передней брюшной стенки.

Очевидцев ДТП просят обращаться по телефону 5−333−819, 5−333−848.