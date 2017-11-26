В Челнах водитель «Лады» врезался в дерево и погиб

В Набережных Челнах накануне вечером, 26 ноября, на проспекте Чулман 25-летний водитель "Лады Калина" из Мензелинского района врезался в дерево и погиб, об этом сообщили в ГИБДД.

- В 19.30 водитель «Лада Калина», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, наехал на бордюр, выехал на разделительную полосу и наехал на дерево, - сообщили в инспекции.

Водитель скончался сразу же, пассажира с с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, закрытым переломом плеча госпитализировали.