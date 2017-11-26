В Челнах «ПАЗик» сбил двух подростков, один из них скончался

В Набережных Челнах на улице Техническая 59-летний водитель «ПАЗ» сбил двух подростков, один из них скончался, об этом сообщили в соцсетях, подробности рассказали в ГИБДД.

Примерно в 17 часов в субботу школьники шли по обочине в попутном движению транспорта направлении, предположительно, чтобы обойти грязь и лужи, подростки периодически выходили на проезжую часть. Именно в этот момент их и сбил водитель автобуса.

В результате ДТП 16-летний парень скончался на месте происшествия, второй подросток не получил травм.

Идет расследование.