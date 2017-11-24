На мосту на улице Сахарова в ДТП пострадали 14 автомобилей

В Казани на мосту на улице Сахарова накануне вечером в ДТП из-за гололедицы пострадали 14 машин, из них 10 столкнулись на полосе в сторону улицы Бигичева, еще 4 - на встречной. Об этом сообщает Inkazan.ru.

Предварительно, мокрую дорогу подморозило, на асфальте появился слой льда. при въезде на мост некоторые водители начали притормаживать, но тут же получали удар сзади. Другие водители либо влетали в них, либо сталкивались между собой. Таким образом на этой стороне дороге столкнулись 10 водителей.

На встречной полосе столкнулись еще четыре водителя по принципу домино.

У всех участников ДТП был знак, что они сменили летнюю резину на шипованную, но это им не помогло.