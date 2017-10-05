В Татарстане в грузовике, перевозившем 80 бочек, произошла утечка опасного вещества

В Менделеевском районе накануне в кузове грузовика Scania произошла утечка химического вещества керобризол, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Спасатели выяснили, что грузовик перевозил 80 бочек вещества, из-за трения одна из бочек разгерметизировалась, в результате оно вытекло в кузов.

Вреда для окружающей среды, по данным МЧС Татарстана, нет.

Кстати



Керобризол – это химикат для нефтяной промышленности. Его нельзя вдыхать и следует избегать контакта с кожей. Химикат также горюч и взрывоопасен.