ГИБДД Казани ищет очевидцев смертельного наезда фуры на пешехода

ГИБДД Казани ищет очевидцев двух ДТП, которые произошли 14 и 18 ноября.

Так, первое ДТП произошло по проспекту Ямашева напротив дома №82 14 ноября.

- Около 16.30 водитель неустановленного автомобиля наехал на 67-летнюю женщину и скрылся с места ДТП. В результате наезда женщина получила ушиб левой голени и поясничного отдела позвоночника, - сообщили в ведомстве.

Второе ДТП произошло 18 ноября примерно в 15.00.

- Водитель автомобиля «Скания» напротив дома №21б по проспекту Победы наехал на мужчину. Пострадавший от полученных травм скончался на месте, - говорится в сообщении.

В связи с этим, ГИБДД Казани просит откликнуться возможных очевидцев ДТП по телефонам: (843) 5-333-847, (843) 5-333-819, 5-333-848.

Отметим, всего за прошедшие сутки в городе зарегистрировано 169 ДТП.