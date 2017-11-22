ГИБДД Казани ищет очевидцев смертельного наезда фуры на пешехода

ГИБДД Казани ищет очевидцев двух ДТП, которые произошли 14 и 18 ноября.
Так, первое ДТП произошло по проспекту Ямашева напротив дома №82 14 ноября.
- Около 16.30 водитель неустановленного автомобиля наехал на 67-летнюю женщину и скрылся с места ДТП. В результате наезда женщина получила ушиб левой голени и поясничного отдела позвоночника, - сообщили в ведомстве.
Второе ДТП произошло 18 ноября примерно в 15.00.
- Водитель автомобиля «Скания» напротив дома №21б по проспекту Победы наехал на мужчину. Пострадавший от полученных травм скончался на месте, - говорится в сообщении.
В связи с этим, ГИБДД Казани просит откликнуться возможных очевидцев ДТП по телефонам: (843) 5-333-847, (843) 5-333-819, 5-333-848.
Отметим, всего за прошедшие сутки в городе зарегистрировано 169 ДТП.