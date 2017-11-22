Под Казанью 20-летний водитель Lada Priora вылетел в кювет, погибла пассажирка

Накануне в Высокогорском районе Татарстана произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла 48-летняя пассажирка Lada Priora. Об этом сообщает УГИБДД по РТ.

ДТП произошло в 19.25 на 26-м километре автодороги Казань-Малмыж.

- 20-летний водитель Lada Priora не выбрал безопасную скорость, вылетел в кювет и наехал на препятствие, - сообщили в ведомстве.

В результате погибла 48-летняя пассажирка автомобиля. Водитель с различными травмами был госпитализирован.