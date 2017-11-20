В Казани из-за ремонта изменили два автобусных маршрута

В Казани будут временно изменены схемы движения автобусных маршрутов №28 и 43, об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

Автобус №28 будет двигаться: ул.Декабристов – ул.Восстания – ул.Короленко, далее по маршруту.

Автобус №43 будет двигаться в одном направлении по ул.Декабристов – ул.Восстания – ул.Чуйкова, в обратном направлении по ул.Чуйкова – ул.Восстания – ул.Декабристов, далее по маршруту.

Такое решение принято из-за ремонтных работ на магистральном газопроводе на улице Гагарина.

Новые схемы движения будут действовать до окончания ремонтных работ. Предварительно, они завершатся 15 декабря.