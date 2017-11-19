В Татарстане «Нива» опрокинулась в кювет: погибли два человека‍

Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия

В Муслюмовском районе Татарстана накануне утром после опрокидывания "Нивы" погибли два человека, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ. ДТП случилось возле села Варяш Баш.

Предварительно, 31-летний мужчина за рулем "Нивы" не справился с управлением, от полученных травм на месте скончались два пассажира.

Водитель авто был госпитализирован с травмой грудной клетки, живота и переломом нескольких ребер.