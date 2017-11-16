В Челнах возле бизнес-отеля насмерть сбили пешехода: водитель скрылся

В Набережных Челнах около бизнес-центра на бульваре Ямашева насмерть сбили 50-летнего мужчину, об этом ProKazan.ru сообщили в ГИБДД.

ДТП случилось 16 ноября в 3:15, 43-летний водитель Hyundai Solaris сбил мужчину, который от полученных травм скончался на месте, сам водитель скрылся. Около 11 часов автомобиль был найден, вскоре задержали и самого водителя.

По его словам, он скрылся с места ДТП, так как испугался последствий.

ГИБДД ведет расследование.