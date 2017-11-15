В Казани водитель такси снес забор, пытаясь уйти от погони ГИБДД

В Казани на улице Тульская водитель такси снес забор садового общества, пытаясь уйти от погони полиции, об этом сообщает телеканал "Эфир".

По словам самого водителя, перед поездкой он выпил алкоголь, поэтому не стал останавливаться по требованию ГИБДД, попытавшись скрыться. Однако на высокой скорости он не справился с управлением и снес забор.

После ДТП его задержали полицейские, сам водитель в столкновении не пострадал. Ранее его уже лишали водительского удостоверения.