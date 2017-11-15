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В Казани водитель такси снес забор, пытаясь уйти от погони ГИБДД

В Казани водитель такси снес забор, пытаясь уйти от погони ГИБДД
16+
Фото: скриншот видео "Эфир24"

В Казани на улице Тульская водитель такси снес забор садового общества, пытаясь уйти от погони полиции, об этом сообщает телеканал "Эфир".

По словам самого водителя, перед поездкой он выпил алкоголь, поэтому не стал останавливаться по требованию ГИБДД, попытавшись скрыться. Однако на высокой скорости он не справился с управлением и снес забор.

После ДТП его задержали полицейские, сам водитель в столкновении не пострадал. Ранее его уже лишали водительского удостоверения.

Денис Зарипов, 16.11.2017, 15:25
Тэги: ДТП
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Комментарии

Горожанин16 ноября 2017, 15:37
Пидо®аз
Лучший комментарий
1
12
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Горожанин16 ноября 2017, 15:44
В ответ на комментарий пользователя
Пидо®аз
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В плохом смысле слова
0
6
Согласны с автором?
Горожанин16 ноября 2017, 15:53
В ответ на комментарий пользователя
В плохом смысле слова
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А что есть в хорошем?
0
4
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Горожанин16 ноября 2017, 16:02
почему надо обязательно писать что это "ТАКСИСТ" он прежде всего участник движения как и все,и наказывать будут как и всех! То что стал удерать от ДПС он за это поплатился!
3
5
Согласны с автором?
Горожанин16 ноября 2017, 16:05
капец. он на работу поехал? выпивши?
0
5
Согласны с автором?
Rrr16 ноября 2017, 16:05
В ответ на комментарий пользователя
А что есть в хорошем?
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В хорошем - это когда человек в общем то хороший, но ориентация не та...
1
7
Согласны с автором?
Горожанин16 ноября 2017, 16:06
В ответ на комментарий пользователя
А что есть в хорошем?
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для него видимо есть)))
0
3
Согласны с автором?
Горожанин16 ноября 2017, 16:28
В ответ на комментарий пользователя
В хорошем - это когда человек в общем то хороший, но ориентация не та...
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Ну ты пи..дец конечно, словоблюд. Или слоаоб.. ядь?
1
0
Согласны с автором?
Горожанин16 ноября 2017, 16:52
15 суток ему + 2 года без прав
0
1
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Горожанин16 ноября 2017, 16:56
В ответ на комментарий пользователя
15 суток ему + 2 года без прав
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И остатки корыта под пресс
0
0
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