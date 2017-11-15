В Казани скончалась одна из трех жертв ДТП на автобусной остановке

В Казани в больнице скончалась 78-летняя пенсионерка, которую на днях на остановке сбил 33-летний водитель Skoda Octavia, об этом сообщил источник.

Напомним, ДТП произошло днем 14 ноября, 30-летний водитель Honda ехал на высокой скорости, на пересечении с улицей Гаврилова он не уступил дорогу Skoda, который ехал по улице Гаврилова по главной дороге. Skoda, пытаясь избежать столкновения, сбила трех пешеходов, стоявших на остановке "Савиново", а затем авто врезалось в дорожный знак.

Помимо пенсионерки, погибшей в больнице, в ДТП пострадала 17-летняя девушка (сотрясение головного мозга и закрытый перелом обеих голеней) и еще одна 17-летняя девушка (сотрясение головного мозга и ушиб правой голени).