В Татарстане взорвался «УАЗ» с рыбаками

В Мамадышском районе Татарстана на берегу реки Вятка взорвался "УАЗ" с рыбаками, об этом сообщает телеканал "Эфир".

Предварительно, трое жителей Мамадыша выехали на рыбалку, во время отдыха один из мужчин вышел на улицу, чтобы разжечь костер, а двое других рыбаков остались спать в салоне. Примерно через 30 минут раздался взрыв, машина загорелась. Рыбаку удалось вытащить из машины пострадавших, после чего ему в темноте пришлось искать трассу.

Пострадавших госпитализировали, сейчас они находятся в тяжелом состоянии. Предварительно, взрыв случился из-за неправильной эксплуатации газового баллона.