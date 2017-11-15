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В Казани ищут очевидцев ДТП, где официантка насмерть сбила пешехода и уехала

В Казани ищут очевидцев ДТП, где официантка насмерть сбила пешехода и уехала
16+

В Казани ГИБДД ищет очевидцев ДТП, в котором 29-летняя девушка, работающая официанткой, на Hyundai Solaris насмерть сбила 47-летнего мужчину, после чего скрылась с места ДТП, об этом сообщили сегодня в инспекции.

Напомним, наезд случился 26 октября в 00:30, девушка ехала по улице Гудованцева и напротив дома №43 (в) сбила мужчину, который в нарушении шел по дороге, хотя рядом был тротуар.

В результате мужчина скончался на месте от полученных травм. Девушка скрылась, однако ее удалось задержать, после чего она была доставлена в отдел полиции.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности гибель человека".

ГИБДД просит возможных очевидцев происшествия откликнуться по телефону: 5−333−847.

Денис Зарипов, 16.11.2017, 10:50
Тэги: ДТП
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Комментарии

Горожанин16 ноября 2017, 10:55
При чем тут официантка? За рулем она прежде всего водитель.
Лучший комментарий
0
19
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Горожанин16 ноября 2017, 11:20
Похоже, пытается съехать девочка
0
6
Согласны с автором?
Горожанин16 ноября 2017, 11:22
Какие очевидцы, если черным по белому написано:...мужчину,который в нарушении шел по дороге, хотя рядом был тротуар. Получается, что деваха не виновата, тогда почему возбудились? Хотя???? Что там было на самом деле, только она и знает. Колите ее - бутылки шампанского еще доступны в продаже...
6
5
Согласны с автором?
66616 ноября 2017, 11:28
Они за это деньги получают, зачем мы должны бесплатно что то для них делать ???
0
4
Согласны с автором?
Горожанин16 ноября 2017, 11:28
В ответ на комментарий пользователя
Какие очевидцы, если черным по белому написано:...мужчину,который в нарушении шел по дороге, хотя рядом был тротуар. Получается, что деваха не виновата, тогда почему возбудились? Хотя???? Что там было на самом деле, только она и знает. Колите ее - бутылки шампанского еще доступны в продаже...
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Она виновата, потому что на дорогу смотреть в любом случае надо, кто бы где ни шел. Наличие тротуара лишь смягчает ее вину, но не отменяет.

Ну а то что свинтила и бросила человека умирать - это вообще уголовка и по закону и по совести. А свинтила сам догадайся почему...
1
9
Согласны с автором?
Ильдар16 ноября 2017, 11:30
В ответ на комментарий пользователя
Какие очевидцы, если черным по белому написано:...мужчину,который в нарушении шел по дороге, хотя рядом был тротуар. Получается, что деваха не виновата, тогда почему возбудились? Хотя???? Что там было на самом деле, только она и знает. Колите ее - бутылки шампанского еще доступны в продаже...
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тут основной момент - она уехала с места дтп. соответственно, и доверия к ее словам сейчас никакое (раз один раз возжа в голову ударила, то и про пешехода не на тротуаре или еще какие-то обстоятельства тоже могла наплести). потому и ищут свидетелей. не уезжала бы. то и проблем у нее сейчас бы считай не было ( по сравнению с теперешним состоянием).
0
6
Согласны с автором?
Горожанин16 ноября 2017, 11:32
В телефон смотрела как всегда, из за этого часто в аварии попадают.
0
4
Согласны с автором?
ашотик16 ноября 2017, 11:39
В ответ на комментарий пользователя
В телефон смотрела как всегда, из за этого часто в аварии попадают.
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казнить авсянку
0
3
Согласны с автором?
***************16 ноября 2017, 11:41
Почему не возбуждено дело по ст 125 УК РФ ?

УК РФ Статья 125. Оставление в опасности

Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние, -
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

>-(>-(>-(
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2
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Горожанин16 ноября 2017, 11:41
Перетащили с тротуара на дорогу .
1
3
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Горожанин16 ноября 2017, 11:45
В ответ на комментарий пользователя
Перетащили с тротуара на дорогу .
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Смелое предположение! На чем основано?
1
0
Согласны с автором?
Горожанин16 ноября 2017, 11:45
95 % нет тратуаров у домов ПАНЕЛИК - ХРУЩЁВОК . С ПОДЬЕЗДА выходишь на проезжую дорогу . Такие умные АРХИТЕКТОРЫ у нас в КАЗАНИ .
0
1
Согласны с автором?
Горожанин16 ноября 2017, 11:48
В ответ на комментарий пользователя
95 % нет тратуаров у домов ПАНЕЛИК - ХРУЩЁВОК . С ПОДЬЕЗДА выходишь на проезжую дорогу . Такие умные АРХИТЕКТОРЫ у нас в КАЗАНИ .
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Это называется дворовая территория, на которой пешеход может передвигаться как угодно
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2
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Горожанин16 ноября 2017, 11:50
К стенке ,девку ! Смылась дрянь ! Не вызвала СК.ПОМОЩ !
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2
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Горожанин16 ноября 2017, 11:58
Давайте я ее выеппу во все щели?
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гость16 ноября 2017, 12:26
Скорее всего уехала,так как не трезвая была...А сейчас просто будет говорить,что испугалась,стресс и т.д.Как жить теперь будет с грузом смерти на душе...
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