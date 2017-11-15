В Казани ищут очевидцев ДТП, где официантка насмерть сбила пешехода и уехала

В Казани ГИБДД ищет очевидцев ДТП, в котором 29-летняя девушка, работающая официанткой, на Hyundai Solaris насмерть сбила 47-летнего мужчину, после чего скрылась с места ДТП, об этом сообщили сегодня в инспекции.

Напомним, наезд случился 26 октября в 00:30, девушка ехала по улице Гудованцева и напротив дома №43 (в) сбила мужчину, который в нарушении шел по дороге, хотя рядом был тротуар.

В результате мужчина скончался на месте от полученных травм. Девушка скрылась, однако ее удалось задержать, после чего она была доставлена в отдел полиции.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности гибель человека".

ГИБДД просит возможных очевидцев происшествия откликнуться по телефону: 5−333−847.