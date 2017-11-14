На трассе в Татарстане сгорел автобус

Фото: ГУ МЧС России по РТ/фото с места происшествия

В Арском районе возле деревни Старый Муй на трассе накануне утром сгорел автобус "ПАЗ", об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Прибывшим пожарным удалось за пять минут потушить пламя, сам автобус сгорел полностью.

В результате инцидента никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.