Прокуратура потребовала убрать выбоины на проспекте Победы и улице Дубравная

В Казани прокуратура потребовала от исполкома города отремонтировать участки дороги на проспекте Победы и улице Дубравная, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- На улице Дубравной и вдоль домов №№18, 18а, 18б и 20 на улице Проспект Победы в г. Казани имеются дефекты асфально-бетонного покрытия, выбоины, просадка канализационного люка, - говорится в сообщении службы.

Эти дефекты создают угрозу безопасности дорожного движения, при этом власти не ремонтировали данные участки дорог.

В связи с этим прокуратура направила в суд заявление к исполкому с обязательством провести ремонт.