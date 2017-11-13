В Казани водитель снес опору ЛЭП и оставил без электричества несколько домов

В Казани на улице Поперчено-Отарская водитель "Лады" снес опору линии электропередачи, оставив несколько домов без электричества, об этом сообщает телеканал "Эфир".

Предварительно, водитель отечественного автомобиля на высокой скорости не справился с управлением, снес столб и врезался в деревья.

Водитель не пострадал, мужчине удалось самостоятельно выбраться из автомобиля.

Подача электричества в дома возобновилась через некоторое время.