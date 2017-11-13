В Казани водитель Hyundai с пеной изо рта протаранил «Ладу». И это не смешно

В казанском поселке Сухая река накануне утром водитель Hyundai с пеной изо рта, которая пошла из-за приступа эпилепсии, врезался в "Ладу". Об этом сообщает телеканал "Эфир".

Водитель иномарки двигался со скоростью примерно 50 км/ч по улице Малая Заречная, из-за начавшегося приступа он потерял управление и врезался в "Ладу" на встречной полосе.

Также в ДТП водитель Hyundai потерял сознание, а очнувшись, не понимал, что происходит, заявив, что на момент удара его машина стояла на месте. Момент столкновения попал на видео.

Расследованием ДТП займется ГИБДД.