В центре Казани автобус сбил пешехода на «зебре»

В Казани автобус маршрута №29 сбил 59-летнего мужчину. Об этом сообщили в ГИБДД Казани.

ДТП произошло накануне рано утром на перекрестке улиц Пушкина и Право-Булачная.

- Автобус «Нефас», который ехал по улице Пушкина, на перекрестке с улицей Право-Булачная при повороте направо не уступил дорогу и наехал на пешехода, - сообщили в ведомстве.

В результате ДТП мужчина получил ушиб головного мозга.

Отметим, всего за минувшие сутки в городе зарегистрировано 211 ДТП.