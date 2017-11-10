В Казани на дамбе «Лада» врезалась в Dodge, который столкнулся с «ЗИЛ»: ДТП сняли на видео

В Казани на 3-й транспортной дамбе накануне вечером Dodge и "Лада" столкнулся с "ЗИЛом", ДТП сняли на видео.

По данным ГИБДД, пьяный 37-летний водитель Dodge на высокой скорости врезался в грузовик, рабочие из которого занимались ремонтом троллейбусных проводов. В результате ДТП водитель иномарки травмировал губу.

Пока полицейские оформляли ДТП, в заднюю часть Dodge влетела "Лада", в салоне которой находились 5 человек. От удара иномарку отбросило на "Ладу Весту".

В результате ДТП водитель "Лады" 14-й модели получил закрытую травму живота, его 37-летний пассажир – ушибы затылка, 29-летний пассажир – ушиб грудной клетки.

Всех пострадавших госпитализировали.