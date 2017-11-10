Пьяный водитель из Татарстана протаранил «скорую» и иномарку: в ДТП погиб человек

В Удмуртии пьяный 41-летний водитель "ВАЗ" врезался в "скорую", а затем в Volkswagen, в результате ДТП погиб человек. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Предварительно, 11 ноября в 20:30 на 29-м километре дороги Ижевск — Воткинск водитель ВАЗ врезался в "скорую", ехавшую в попутном направлении. "Скорая" в свою очередь выехала на "встречку", где столкнулась с Volkswagen.

В результате 44-летний водитель иномарки скончался на месте, водитель и фельдшер скорой получили травмы, также пострадали пассажиры Volkswagen: девочка 2008 года рождения и женщина 1973 года рождения. Ребёнок был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Идет расследование.