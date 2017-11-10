В Казани авто повисло на деревьях после ДТП

В Казани накануне днем около трассы М7 "Лада" в районе Сухой реки повисла между двумя деревьями после ДТП, фото появились в соцсетях, подробности сообщает телеканал "Эфир".

Предварительно, пожилой водитель на высокой скорости хотел совершить обгон, не справившись с управлением, он вылетел в кювет, где проехал еще несколько десятков метров, прежде чем застрял между двух деревьев.

Сразу после случившегося водителя и пассажирку "Лады" госпитализировали с черепно-мозговыми травмами.