Наверх
Погибшие водители, гора кирпичей и разлитое топливо на М7. В РТ столкнулись две фуры
15:44, сегодня10
В Казани задержан экстремист из Узбекистана
14:14, сегодня23
В Татарстане госавтоинспекторы станут донорами в память жертв аварий
13:17, сегодня8
Машино-места в России могут обязать регистрировать как недвижимость
12:46, сегодня17
День народного «Универа» в Казани
В обязательном порядке в поездах появятся кондиционеры и биотуалеты
12:19, сегодня8
Реклама
В Казани подрались водитель автобуса и пассажир-«заяц»: пострадала девушка-кондуктор
11:36, сегодня52
«Диванные комментаторы» пытаются раздуть случай». Министр МВД о «пыточном скандале»
09:46, сегодня46
Стартовал VI Всероссийский онлайн-чемпионат «Изучи интернет – управляй им!»
Татарстан пригласил турков на фестиваль «Вкусная Казань»
09:27, сегодня9
Синоптики: В Казани ожидается туман и гололед
07:05, сегодня2
В Казани обсудили вопросы покупки животных для зоопарка
18:52, 10.11.201734
ГИБДД Казани ищет водителя, который сбил школьника и скрылся с места ДТП
18:10, 10.11.201713
Президент РТ: «Нужно определить, что взять из Абу-Даби для WorldSkills-2019»
17:45, 10.11.201717
В Татарстане на подъем затонувших кораблей планируют потратить более 500 млн рублей
17:24, 10.11.201740
В Казани возбудили дело на сотрудников гостиницы, где надругались над спортсменками
16:50, 10.11.201735
В Татарстане закрывают дорогу Казань - Ульяновск - Камское Устье
16:41, 10.11.201713
Завтра в Казани ожидается туман и небольшой снег
16:19, 10.11.2017
В казанской школе у педагога отобрали класс и отдали его учительнице татарского языка
16:00, 10.11.2017249
Осушенное озеро Лебяжье могут полностью заполнить водой уже к концу ноября
15:56, 10.11.201726
Минниханов наградит инспектора ГИБДД, которого следователь на KIA протащил по Пушкина
15:48, 10.11.201746
В Казани мужчина обокрал церковь
15:27, 10.11.201731
В Татарстане запретили продавать и принимать один из противоязвенных препаратов
15:19, 10.11.20179
«Пятёрочка» будет регулярно пополнять «банк еды» для малоимущих «продуктами на миллион»
15:01, 10.11.20177
Минспорта РТ потратит на новогоднее шоу 1,7 млн рублей
14:43, 10.11.20175
В Альметьевске вандалы разгромили обновленный каскад прудов‍
14:03, 10.11.201719
Бигуди и призрак монахини: репортаж из казанского СИЗО, где женщины ждут наказания
14:00, 10.11.201733
Блоги ProKazan: зачем учителя ищут «неверного» или оставьте честных детей в покое!
13:48, 10.11.201737
В Казани до начала декабря снесут 7 торговых павильонов
13:47, 10.11.20179
В Татарстане неизвестные подожгли частный дом, погиб мужчина
13:19, 10.11.201711
Глава СКР взял на контроль проверку ДТП со следователем, сбившим инспектора в Казани
13:13, 10.11.201715
СМИ: россиян освободят от трат устанавливать счетчики в квартирах за свой счет
12:23, 10.11.201711
Челнинский учитель истории отказался возглавить казанский штаб Ксении Собчак
12:00, 10.11.201730
Военного следователя, протащившего сотрудника ГИБДД в центре Казани, могут уволить из СК
11:36, 10.11.201728
Уфимку, посетившую Казань в праздники, потрясли отсутствие поездов и толпы туристов
11:32, 10.11.201742
Участница конкурса Playboy из Челнов снялась в новом клипе Сергея Шнурова
11:12, 10.11.201710
Ветеран МВД РТ: о лихих 90-х в Казани, общаке с миллионами долларов и БТРе за ящик водки
11:10, 10.11.201721
Верховный суд РТ оставил фигурантов «пыточного скандала» в Нижнекамске под стражей
10:44, 10.11.201713
СМИ: умер известный юморист Михаил Задорнов
10:39, 10.11.201760
Спасатели из Татарстана начали разбирать завалы дома в Ижевске, где погибли 6 человек
09:52, 10.11.201726
Братья Метшины сыграют на новом футбольном поле в Нижнекамске‍
09:35, 10.11.201723
В Татарстане за 5 лет служить по контракту отправились 45 женщин
09:10, 10.11.201711
Лейтенант ГИБДД, которого следователь протащил по улице Пушкина: я пролетел 6-7 метров
08:47, 10.11.201755
СМИ: в России запретят мучить животных при подготовке к охоте
08:28, 10.11.201714
Сегодня в Казани ожидается туман
06:17, 10.11.20171
Анонимно в Казани: о пьяных женщинах и о том, почему люди становятся злыми
20:00, 09.11.201718
В Казани под домашний арест отправили родственника вице-премьера РТ
18:59, 09.11.201727
В Казани парень соблазнил двух школьниц: возбуждено уголовное дело
18:25, 09.11.201743
Громкое «дело ОБНОН»: для начальника полиции Казани потребовали 12 лет колонии
17:50, 09.11.201716
Завтра в Казани ожидается туман
16:56, 09.11.2017
СМИ сообщили о встрече Минниханова с "плачущей" Алиной. Но это оказалась другая девочка
16:53, 09.11.201721
Расследованием пытки "слоником" в полиции Нижнекамска займутся следователи из Москвы
16:36, 09.11.201719
Житель Казани, избитый полицейскими бывшего ОП «Дальний», отсудил 10 тыс рублей
16:36, 09.11.201721
Госсовету РТ предложили законодательно запретить в Казани строительство "мусорного" завода
16:05, 09.11.201745
Родителей нижнекамца, покончившего с собой после пыток в УВД, пригласили на Первый канал
16:01, 09.11.201711
Госдума может разрешить оформлять детские SIM-карты
15:48, 09.11.20171
В Татарстане будут судить парня за надписи «Аллах акбар!» на заборе церкви
15:35, 09.11.201736
«Какая я дура, что доверилась правительству!»: Заслуженный юрист РТ вынуждена жить в сарае
15:28, 09.11.201783
СМИ: прототип ракетоносца Ту-160М2 совершит первый полет в Казани
15:23, 09.11.201738
В Казани в ближайшие недели откроется предвыборный штаб Ксении Собчак
14:59, 09.11.201758
Убийство девушки, найденной в пакете в водохранилище в Заинске: ее зарезали сутенеры
14:40, 09.11.201719
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

Погибшие водители, гора кирпичей и разлитое топливо на М7. В РТ столкнулись две фуры

Погибшие водители, гора кирпичей и разлитое топливо на М7. В РТ столкнулись две фуры
16+
Фото: ГУ МЧС РФ по РТ
ProKazan.ru публикует фото страшной аварии в РТ

Сегодня, 11 ноября в Пестречинском районе Татарстана столкнулись два грузовика. В результате погибли два человека.

Как сообщают спасатели, сообщение об аварии поступило в 11.30. Столкновение произошло вблизи населенного пункта Екатериновка на трассе М7. Грузовик «ДАФ» под управлением  водителя  1962 года рождения был гружен кирпичом. Груз второй фуры - «Мерседеса» под управлением водителя, личность которого не установлена неизвестен. Оба мужчины погибли на месте.

На трассе образовалась пробка. На месте организовано реверсивное движение.

Ольга Плешкова, 11.11.2017, 15:44
Тэги: ДТП
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин11 ноября 2017, 16:12
земля пухом водилам-дальнобоям
Лучший комментарий
1
26
Согласны с автором?
ира11 ноября 2017, 16:15
Не дай Бог. Соболезную близким.
0
17
Согласны с автором?
Горожанин11 ноября 2017, 16:15
Не дай Бог между ними попасть в этот момент.
Большинство из них адекватные,но есть индивидуумы который гоняют на них как угорелые,а страдают другие.
Земля пухом..
0
13
Согласны с автором?
Горожанин11 ноября 2017, 16:33
Дорога жизнь !Жаль ребят!!!!
0
3
Согласны с автором?
Горожанин11 ноября 2017, 16:33
Покойтесь с миром.
0
3
Согласны с автором?
Горожанин11 ноября 2017, 16:37
В ответ на комментарий пользователя
Не дай Бог между ними попасть в этот момент.
Большинство из них адекватные,но есть индивидуумы который гоняют на них как угорелые,а страдают другие.
Земля пухом..
Развернуть
Какие адекватные, чего ты несешь. Дистанцию не держат, ограничения скорости типа 70 и 50 вообще не соблюдают, управляя при этом орудием для убийства. Штрафы им нужно с коэффициентом х10 ввести, тогда станут адекватными, может быть.
0
5
Согласны с автором?
Йосик Шлангбаум11 ноября 2017, 16:46
Трасса М7-трасса смерти.Вдоль нее стоят одни памятники.
0
2
Согласны с автором?
Горожанин11 ноября 2017, 17:08
В ответ на комментарий пользователя
земля пухом водилам-дальнобоям
Развернуть
Очень много дальнобоев неадекватных! Гоняют на трассе только так. И тут наверное один на встречку полез!
0
0
Согласны с автором?
Горожанин11 ноября 2017, 17:08
В ответ на комментарий пользователя
Какие адекватные, чего ты несешь. Дистанцию не держат, ограничения скорости типа 70 и 50 вообще не соблюдают, управляя при этом орудием для убийства. Штрафы им нужно с коэффициентом х10 ввести, тогда станут адекватными, может быть.
Развернуть
Хорошо брат сказал!Сам такое постоянно наблюдаю на трассе. Где-то на 10 нормальных один долпоеп!
0
1
Согласны с автором?
Горожанин11 ноября 2017, 17:10
В ответ на комментарий пользователя
Какие адекватные, чего ты несешь. Дистанцию не держат, ограничения скорости типа 70 и 50 вообще не соблюдают, управляя при этом орудием для убийства. Штрафы им нужно с коэффициентом х10 ввести, тогда станут адекватными, может быть.
Развернуть
И тебе не хворать.
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Доверяете ли вы полиции после новостей о пытках?

До окончания голосования осталось:
Не доверяю. Становится страшно после таких новостей. Жалко парняВсе равно доверяю. Случаи издевательств единичны
Голосов: 82
Голосовать
Голосов: 20
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 911 22 52,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru