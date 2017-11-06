В Казани к ЧМ-2018 хотят запустить беспилотники от «Камаза» по спецполосам

С соответствующей просьбой к мэру Казани Ильсуру Метшину намерен обратиться гендиректор "Камаза" Сергей Когогин

В Казани во время ЧМ-2018 по футболу хотят запустить беспилотный транспорт от "Камаза", для этого необходимо выделение отдельных полос движения, с соответствующей просьбой к мэру Казани Ильсуру Метшину намерен обратиться гендиректор "Камаза" Сергей Когогин.

- У нас уже есть беспилотное транспортное средство, мы намерены вывести его в следующем году во время чемпионата мира по футболу в Казани. Многое зависит от мэрии Казани, чтобы нам выделили полосы для движения, - цитируют "Челнинские известия" слова Когогина.

Напомним, первый опытный заезд беспилотников "Камаза" запланирован на май 2018 года в рамках проекта "Караван". Отмечается, что инфраструктуру предположительно установят на нескольких пилотных участках: от Казани до Набережных Челнов, на пути Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, а также Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндией.

Первые беспилотные автобусы могут появиться в России к 2018 году на территориях бизнес парков, выставочных центров, наукоградов, музейных комплексов и аэропортов. Над проектом беспилотных автобусов работают специалисты института НАМИ и "Камаза" с привлечением компании "Яндекс", отвечающей за инфраструктуру.