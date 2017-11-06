В Пермском крае в ДТП погибла 24-летняя жительница Татарстана

Накануне в Пермском крае произошло ДТП, в результате которого погибла 24-летняя жительница Нижнекамска, сообщают «Вести Камаза».

Авария произошла на трассе Полазна – Чусовой.

- 29-летний водитель «Рено» не справился с управлением на скользкой дороге, вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном «Мерседес», который врезался в еще один фургон, - говорится в сообщении.

В результате ДТП погибла 24-летняя пассажирка «Рено». Она скончалась на месте от полученных травм. Водитель «легковушки» и одного из фургонов госпитализированы.