Появилось видео, как около «Кольца» перевернулся внедорожник

В центре Казани накануне днем столкнулись Opel Astra и внедорожник, видеозапись столкновения появилась в соцсетях.

Как можно заметить на записи, Opel выехал на зеленый сигнал светофора, после чего и столкнулся с внедорожником, который перевернулся на бок.

В результате ДТП пострадал один человек.