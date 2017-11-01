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В Казани на АЗС на улице Баруди загорелся автомобиль

В Казани на АЗС на улице Баруди загорелся автомобиль
16+
Фото: скриншот видео "Татарстан24"

В Казани на автозаправке на улице Баруди сегодня ночью возле одной из бензоколонок загорелась «Лада», об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ, подробности передает «Татарстан24».

Сообщение о пожаре поступило в 02:43, хозяин автомобиля смог откатить его от бензоколонки на столько, насколько это было возможным. Прибывшие пожарные выставили оцепление и потушили огонь за несколько минут.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание.

Н. Вильданов, 02.11.2017, 13:33
Тэги: ДТП
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Комментарии

12802 ноября 2017, 13:40
https://
0
0
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Горожанин02 ноября 2017, 13:51
мда..опасная ситуация.. И машину жалко
0
0
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66602 ноября 2017, 13:58
-1 заниженный тазик !!!
0
2
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Горожанин02 ноября 2017, 14:05
Очень часто машины стали гореть....вызывает подозрение...
0
1
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