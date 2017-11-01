В Казани на АЗС на улице Баруди загорелся автомобиль

В Казани на автозаправке на улице Баруди сегодня ночью возле одной из бензоколонок загорелась «Лада», об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ, подробности передает «Татарстан24».

Сообщение о пожаре поступило в 02:43, хозяин автомобиля смог откатить его от бензоколонки на столько, насколько это было возможным. Прибывшие пожарные выставили оцепление и потушили огонь за несколько минут.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание.