В Казани водитель на «зебре» сбил 10-летнего мальчика и скрылся с места ДТП

Накануне в Казани водитель неустановленного автомобиля сбил на «зебре» 10-летнего школьника и скрылся с места ДТП, сообщает ОГИБДД УМВД РФ по Казани.

ДТП произошло на пересечении улиц Фучика и Кул Гали в 15.30.

- Школьник переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - сообщили в ведомстве.

В результате наезда мальчик получил ушибы.

Аналогичное ДТП примерно в это же время произошло на пересечении улиц Лесгафта и Вишневского — там сбили 17-летнюю девушку.

- Девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате она получила ушибы. Водитель также скрылся с места ДТП, - добавили в ведомстве.

В связи с этим, ГИБДД Казани просит откликнуться возможных очевидцев ДТП по телефонам: 8(843) 5-333-819, 5-333-848.

Отметим, всего за минувшие сутки в столице Татарстана зарегистрировано 186 ДТП.