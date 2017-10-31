В Казани троллейбус вылетел на газон из-за девушки на Mercedes, заметившей магазин

В Казани сегодня днем на улице Вахитова троллейбус выехал на газон из-за девушки на Mercedes, которая решила резко свернуть в сторону, заметив магазин. Об этом сообщает "Татарстан 24".

Предварительно, троллейбус ехал по полосе для общественного транспорта, в какой-то момент соседний Mercedes начал резко двигаться вправо. В результате водитель троллейбуса также был вынужден вывернуть руль вправо, и, в итоге, выехал на газон, слегка задев также немецкий автомобиль.

По словам девушки из Mercedes, она отвлеклась от дороги, так как, заметив нужный ей магазин, решила резко свернуть к нему, не обратив внимание на троллейбус.

В результате ДТП пострадавших не было.