Названы отечественные авто, которые «оторвут с руками» на вторичном рынке

Эксперты составили рейтинг наиболее востребованных легковушек с пробегом

Аналитики агентства "Автостат" составили список из 10 автомобилей, которые пользуются спросом на вторичном рынке, проанализировав, какое количество автомобилей было продано в России за 9 месяцев этого года. Отметим, что с января по сентябрь в России было продано 1,17 млн отечественных машин с пробегом, что на 1,4 процента меньше, чем в прошлом году.

1. Lada Samara

301,1 тысяч проданных автомобилей (-4% по сравнению с прошлым годом)

2. LADA Classic

216,3 тысяч перепроданных экземпляров (-7%)

3. "Десятка"

174,6 тысяч (-4%)

4. Priora

(126,2 тысяч, +5%)

5. Kalina

(89,7 тысяч; +8%).

6. 4x4

(82 тысяч; -1%)

7. Granta

(54,1 тысяч; +27%)

8. "Волга"

(20,9 тысяч; -14%)

9. "Ока"

(19,9 тысяч ; -4%)

10. УАЗ "Хантер"

(12,7 тысяч; -5%)