Названы отечественные авто, которые «оторвут с руками» на вторичном рынке

Аналитики агентства "Автостат" составили список из 10 автомобилей, которые пользуются спросом на вторичном рынке, проанализировав, какое количество автомобилей было продано в России за 9 месяцев этого года. Отметим, что с января по сентябрь в России было продано 1,17 млн отечественных машин с пробегом, что на 1,4 процента меньше, чем в прошлом году.
1. Lada Samara
301,1 тысяч проданных автомобилей (-4% по сравнению с прошлым годом)
2. LADA Classic
216,3 тысяч перепроданных экземпляров (-7%)
3. "Десятка"
174,6 тысяч (-4%)
4. Priora
(126,2 тысяч, +5%)
5. Kalina
(89,7 тысяч; +8%).
6. 4x4
(82 тысяч; -1%)
7. Granta
(54,1 тысяч; +27%)
8. "Волга"
(20,9 тысяч; -14%)
9. "Ока"
(19,9 тысяч ; -4%)
10. УАЗ "Хантер"
(12,7 тысяч; -5%)