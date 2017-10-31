Наверх
В Госдуме прокомментировали слова депутата от Татарстана про "маленького лейтенантика"
10:30, сегодня14
В Казани на улице Пушкина женщина на Audi Насмерть сбила пенсионера: ГИБДД ищет очевидцев
11:30, сегодня
Правительство России подготовило проект нового порохового завода вместо казанского
11:18, сегодня
Метшин в Нижнекамске хочет создать школу без отстающих учеников
10:59, сегодня7
В России любят мечтать, выяснили социологи
СМИ: в Зеленодольске Исполком требует с цыганской общины 1,5 млн рублей за снос их домов
10:51, сегодня4
Реклама
Названы отечественные авто, которые "оторвут с руками" на вторичном рынке
10:35, сегодня5
Виталий Мутко: «Казань полностью готова к чемпионату мира 2018 года»
10:01, сегодня6
Big Russian Boss теперь на ТНТ4
В Татарстане готовятся к сокращению нагрузки и увольнениям учителей татарского языка
09:35, сегодня33
Федеральные власти выделили Татарстану земли для решения проблем обманутых дольщиков
09:03, сегодня8
В Казани мужчина задушил тросом коллегу, который без спроса пришел к нему домой
08:35, сегодня9
L’One и Варвара Визбор побывали во вселенной сериала «Чернобыль 2. Зона отчуждения»
К Новому году в Татарстане построят 11 новых лыжных баз
08:15, сегодня3
Афиша громких событий: в Казани выступят Стас Михайлов, Лобода и Скриптонит
08:00, сегодня
Сегодня в Казани ожидается мокрый снег
06:17, сегодня
Советские рубли снова в ходу
Анонимно в Казани: о меркантильности девушек на свиданиях и микрозаймах "по-глупости"
20:00, 31.10.201768
В Казани директора каучукового завода оштрафовали за невыплату зарплаты на 26 млн рублей
18:57, 31.10.201721
Жительница Казани заявила о намерении принять участие в президентских выборах
18:33, 31.10.201753
Готовь сани летом: 4 ресторана на Набережной для новогодних корпоративов
В МВД РТ отказались возбуждать уголовное дело из-за сувениров с голыми Шурале и Су Анасы
18:07, 31.10.201710
На Черноморском флоте появился корабль «Набережные Челны»
17:39, 31.10.20177
«Кишка тонка»: жительница Казани добивается расследования смерти дочери в Калининграде
17:26, 31.10.201719
СМИ: в Татарстане завершились проверки по вопросу добровольности изучения татарского языка
17:11, 31.10.201763
Афиша 31 октября - 6 ноября: открытие кофейни, концерт Зверей и гонка на ездовых собаках
17:03, 31.10.2017
В России планируют стимулировать спрос на электромобили‍
16:49, 31.10.201712
Появилось видео момента ДТП на Магистральной, где пострадали 5 человек
16:32, 31.10.201713
Синоптики: на Татарстан надвигаются метель с порывистым ветром и гололедицей
16:30, 31.10.201727
Полиция Казани разыскивает мужчину с пистолетом, который пытался ограбить магазин
15:57, 31.10.201713
Как уменьшить ежемесячный платеж по ипотеке?
15:50, 31.10.20176
Путин разрешил приставам задерживать должников по алиментам‍
15:15, 31.10.201712
«Ак Барс» в Хабаровске проиграл «Амуру»
15:07, 31.10.20174
В Нижнекамске осудили женщину, убившую деда, который мешал спать младенцу
14:59, 31.10.201721
Коктейли с березовым соком и салат из булгура:что пробовать в новом меню Roof Cocktail Bar
14:59, 31.10.20174
В Росприроднадзоре по РТ назвали предприятия, которые сильнее всего загрязняют Волгу
14:48, 31.10.20177
Уроженец Казани возглавил администрацию Кирова
14:30, 31.10.201710
СМИ: в одной из школ Казани 90 процентов родителей за уроки татарского языка
13:59, 31.10.201784
В Нижнекамске недалеко от пляжа мужчина искал бобров, а нашел скелет
13:58, 31.10.201713
Жириновский об уроках татарского: это путь к выдавливанию русских из национальных регионов
13:37, 31.10.201738
В Татарстане скончался 15-летний школьник, которого нашли на улице в состоянии комы
13:27, 31.10.20176
РЖД обвинили в завышении цен на поезда Казань-Москва
12:32, 31.10.201719
Бильярд, домкрат и пиво: в Челнах крановщицы снова снялись для эротического календаря
12:05, 31.10.201723
СМИ сообщили о расколе в штабе Ксении Собчак
11:44, 31.10.201721
"Крот, свои глаза ты протри": игроки казанского "Зенита" провели первый рэп-баттл
11:34, 31.10.20173
В Казани появятся еще два новых граффити
11:27, 31.10.20173
Около "Корстона" сгорела иномарка
11:05, 31.10.20176
Телеведущая Анфиса Чехова собирается стать кандидатом в президенты России
10:56, 31.10.201752
В Татарстане мужчина получил 21 год колонии за убийство двух человек
10:46, 31.10.20176
Путин увеличил штраф за отказ пропустить пешеходов и велосипедистов на "зебре"
10:35, 31.10.201731
В Татарстане скорый поезд насмерть сбил женщину
10:28, 31.10.201713
В Татарстане пройдет "коммунистический" автопробег к 100-летию революции‍
09:55, 31.10.201720
В Казани 3 ноября рассмотрят иск женщины, требующей 1 млн руб за изучение сыном татарского
09:25, 31.10.201712
Сторонники Навального завалили исполком Казани уведомлениями о проведении митинга
09:09, 31.10.201732
Сатанизм и духовное пойло: Митрополит Татарстана прокомментировал Хэллоуин
08:57, 31.10.201772
Фанату "Крылья Советов" на 3 года запретили посещать соревнования из-за матча с "Рубином"
08:42, 31.10.20171
Ректор КФУ о студентах, спевших на татарском в центре Казани: На них давления нет
08:26, 31.10.201739
Сегодня в Казани воздух прогреется до +6 градусов
06:16, 31.10.20171
В Татарстане на этой неделе будут отдыхать три дня подряд
19:42, 30.10.201720
"Рубин" на последних минутах проиграл "Уфе"
19:20, 30.10.201721
Депутат Госдумы от РТ пожаловался на "лейтенантика" из ГИБДД, остановившего его авто
18:59, 30.10.2017134
Казань накануне революции: хлеб по карточкам, "дембель" под запретом и дома-решето
18:55, 30.10.201719
На проспекте Победы водитель с ломом напал на велосипедиста
17:26, 30.10.201730
Главу Минстроя России попросили помочь дольщикам Казани
16:52, 30.10.20173
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

Названы отечественные авто, которые «оторвут с руками» на вторичном рынке

Названы отечественные авто, которые "оторвут с руками" на вторичном рынке
16+
Фото: commons.wikimedia.org
Эксперты составили рейтинг наиболее востребованных легковушек с пробегом

Аналитики агентства "Автостат" составили список из 10 автомобилей, которые пользуются спросом на вторичном рынке, проанализировав, какое количество автомобилей было продано в России за 9 месяцев этого года. Отметим, что с января по сентябрь в России было продано 1,17 млн отечественных машин с пробегом, что на 1,4 процента меньше, чем в прошлом году. 

1. Lada Samara

301,1 тысяч проданных автомобилей (-4% по сравнению с прошлым годом)

2. LADA Classic

216,3 тысяч перепроданных экземпляров (-7%)

3. "Десятка"

174,6 тысяч (-4%)

4. Priora

(126,2 тысяч, +5%)

5. Kalina

(89,7 тысяч; +8%).

6. 4x4

(82 тысяч; -1%)

7. Granta

(54,1 тысяч; +27%)

8. "Волга"

(20,9 тысяч; -14%) 

9. "Ока"

(19,9 тысяч ; -4%) 

10. УАЗ "Хантер"

(12,7 тысяч; -5%)

ProKazan.ru, 01.11.2017, 10:35
Тэги: Авторынок
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

ага01 ноября 2017, 10:38
Что-то не попадалось объявление, в котором продавали четырнадцутую за 300 косарей.
2
1
Согласны с автором?
Нет01 ноября 2017, 10:43
В ответ на комментарий пользователя
Что-то не попадалось объявление, в котором продавали четырнадцутую за 300 косарей.
Развернуть
Это не сумма автомобиля, а сумма проданных автомобилей
0
3
Согласны с автором?
Нет01 ноября 2017, 10:44
В ответ на комментарий пользователя
Что-то не попадалось объявление, в котором продавали четырнадцутую за 300 косарей.
Развернуть
точнее количество
0
1
Согласны с автором?
ага01 ноября 2017, 11:10
В ответ на комментарий пользователя
Это не сумма автомобиля, а сумма проданных автомобилей
Развернуть
Пардон, невнимательно прочитал.
0
1
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

2 месяца республика обсуждает татарский язык. Пора подводить итоги

До окончания голосования осталось:
Татарский должен быть обязательнымТатарский должен быть факультативным
Голосов: 59
Голосовать
Голосов: 152
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru